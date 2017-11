Olympique de Marselha demite Evra após agressão a torcedor

Após dar um chute em um torcedor, o lateral-esquerdo Patrice Evra foi demitido do Olympique de Marselha. O clube anunciou a decisão nesta sexta-feira através de um comunicado oficial e também condenou a atitude dos fãs, que estavam insultando o jogador no momento do ocorrido.

Ainda nesta sexta (3), a Uefa instaurou um processo disciplinar contra o francês. Durante o aquecimento para a partida contra o Vitória de Guimarães, os fãs da equipe que viajaram para Portugal provocaram bastante o jogador. Alguns deles, inclusive, invadiram o gramado e passaram a xingar o atleta do lado da placa de publicidade. Evra se irritou e foi para cima do torcedor. Patrice Evra chegou ao clube no início do ano e atuou em apenas 21 jogos.

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Jacques-Henri Eyraud, presidente do Olympique de Marseille, recebeu Patrice Evra hoje e o informou de sua demissão com efeito imediato e sua convocação para uma entrevista antes de uma possível sanção disciplinar.

Além disso, os primeiros resultados da investigação interna realizada pelo clube revelam um comportamento inaceitável por parte de alguns provocadores que proferiram ataques odiosos particularmente sérios contra o jogador, enquanto o último e seus companheiros de equipe se aqueciam para um jogo importante.

Como jogador profissional e experiente, Patrice Evra também respondeu de forma inadequada.

O clube continua sua investigação e usará todos os meios legais à sua disposição contra indivíduos que, sob o disfarce de sua paixão pelo OM, põe em perigo sua reputação entrando no campo e insultando um jogador ao invés vez de apoiá-lo.