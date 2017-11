Inter pode lutar pelo Scudetto, diz Miranda

O zagueiro brasileiro Miranda afirmou nesta sexta-feira (3) que acredita que a Inter de Milão, segunda colocada no Campeonato Italiano, possa lutar pelo "Scudetto".

Com 11 rodadas disputadas na Série A, a "Beneamata" está invicta e a apenas dois pontos do líder Napoli, que vem apresentando o melhor futebol do país na atual temporada.

"Acredito que a Inter possa lutar pelo Scudetto, mas ainda há muito por fazer. Devemos pensar em vencer o Torino e, no momento certo, pensaremos no título", declarou, durante uma conversa com torcedores na página do clube no Facebook.

Segundo Miranda, o principal objetivo da equipe nerazzurra é se classificar para a próxima Liga dos Campeões da Europa - os quatro primeiros na Série A disputarão o torneio continental. "Estamos confiantes e trabalhando bem, temos um grande treinador", acrescentou.

Na 12ª rodada do Italiano, a Inter receberá o Torino, enquanto o Napoli visitará o Chievo.