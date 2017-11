Federação de Remo do Rio promove 49ª Regata Remo do Futuro neste domingo

A Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro (FRERJ) promove neste domingo (5), a 49ª edição da Regata Remo do Futuro, que tem como objetivo principal encontrar novos talentos da modalidade. O evento acontecerá no Estádio de Remo da Lagoa, a partir das 8h30m, para remadores com a idade a partir de 12 anos, com entrada gratuita e apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, SUDERJ e Universidade Estácio de Sá.

Será a última regata de remo do ano, encerrando a temporada de 2017.Serão realizadas 25 provas nas categorias Canoe, Yolete,Yole 8, 2X, feminino e masculino. Cerca de 200remadores dos clubes Botafogo, Flamengo, Guanabara, Piraquê, Escola Naval e Clube de Remo Rio de Janeiro já estão inscritos.

A Regata Remo do Futuro é considera uma das mais importantes do calendário estadual, porque é durante as provas que os clubes encontram novos talentos da modalidade e vai fechar o calendário de 2017 do remo carioca. Foi em uma regata remo do futuro que o campeão mundial de remo, Uncas Tales, foi descoberto.

"A Remo do Futuro é uma regata que nos proporciona encontrar novos talentos e as revelações nas categorias de base dos clubes filiados. Atletas que poderão receber treinamento específico para se tornarem medalhistas olímpicos no futuro. Ainda mais agora que temos um Centro de Treinamento instalado no Estádio de Remo da Lagoa", afirma Paulo Carvalho, presidente da Federação de Remo do Rio.

O presidente da FRERJ lamenta a ausência dos remadores do Vasco da Gama em uma competição que visa destacar os jovens talentos. “Infelizmente não contaremos com a presença dos atletas do Vasco da Gama para defender seu título, o que não diminuirá o brilhantismo do evento em razão da presença dos demais clubes filiados, que sempre prestigiam o esforço de manter as nossas regatas", completa Paulo Carvalho.

Programação:

PROVA: 1 - 08:30 – CANOE - FEMININO – ABERTO - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1- CR RIO DE JANEIRO – CRISTINA FRANÇA E LEITE SIMÃO

2 - CR GUANABARA A - LÍVIA SANCHO

3 - CR GUANABARA B - GABRIELLA RUSSANO

4 - CR FLAMENGO A – NATHANY SOUZA SÁTIRO

5 - CR FLAMENGO B – BEATRIZ C. DE ALBURQUERQUE

6 - BOTAFOGO FR A – ALINE RICHTER POGGIO DE CARVALHO

7 - BOTAFOGO FR B – MARIA JOÃO NEVES DE SOUZA POIARES

PROVA: 2 – 08:35 – CANOE - MASCULINO - 40 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR FLAMENGO A – FERNANDO B. DO AMARAL

2 - CR GUANABARA A - OSMAR ANTONIO

3 - CR GUANABARA B - FRANCISCO AMARAL

4 - CR GUANABARA C - PEDRO AUGUSTO LEGNANI

5 - BOTAFOGO FR A – PAULO MARCIO HENRIQUES BALTHAR

6 - BOTAFOGO FR B – ALFREDO VEIGA GUIMARÃES FERREIRA

7 - CR RIO DE JANEIRO – DENER A. BANHOLI

PROVA: 3 – 08:40 – 2X – FEMININO – 18 ANOS – 250 METROS

RAIA – CLUBE

4 - CR FLAMENGO A – LORENA DA S.M. JARDIM

JOYCE M. S.M. MACIEL

PROVA: 4 – 08:45 – CANOE - MASCULINO – 18 ANOS - 250 MEROS

RAIA – CLUBE

1 - BOTAFOGO FR A – FELIPE RODRIGUES LEMOS

2 - BOTAFOGO FR B – LUIS FELIPE DE MOURA

3 - CR FLAMENGO A- RAFAEL DOS ANJOS COSTA

4 - BOTAFOGO FR C – VITOR EMILIÃO ANTOUN

5 - CR GUANABARA - RAFAEL LIMA

6 - CR FLAMENGO B – ALESSON DOS S. BARROS

PROVA: 5 – 08:50 – CANOE - FEMININO – 27 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR PIRAQUÊ – FERNANDA MACHADO

2 - CR RIO DE JANEIRO A – LUCIANA VELLOSO PALMA

3 - CR GUANABARA - CYNTIA RITZEL

4 - BOTAFOGO FR A – ALICE ACHER PILLAR

5 - CR GUANABARA B - PATRICIA CASTRO

6 - CR RIO DE JANEIRO B – ROBERTA MADLENER FRANÇA

7 - CR GUANABARA C - VANESSA MELO MENDES

PROVA: 6 – 08:55 – 2X – MASCULINO – 18 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

2 - CR FLAMENGO A – THOMAS L.S. DA SILVA/

GABRIEL R. BOTELHO

4 - CR FLAMENGO B – PATRICK R. DE ALMEIDA

FRANCENILDO S. DO NASCIMENTO

6 - CR FLAMENGO C- DAVI B. FONSECA

DIEGO N. DA COSTA.

PROVA: 7 - 09:00 - CANOE - FEMININO – 18 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR FLAMENGO A- CLARA S. DA FONSECA

2 - CR FLAMENGO B – MAISA S. B. DE LIMA

4 - BOTAFOGO FR A – MARIA LUIZA DE SOUZA DO NASCIMENTO

5 - BOTAFOGO FR B – CAROLINNY VICTÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA

PROVA: 8 - 09:05 – CANOE - MASCULINO – 27 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR PIRAQUÊ – DANIEL FREITAS

2 - CR RIO DE JANEIRO – CARLOS RICARDO NIEMEYER DE MEDEIROS

3 - BOTAFOGO FR A – IVAN NOVILLE ROCHA CORREIA LIMA

4 - CR GUANABARA A - MARCOS VINICIUS

5 - CR GUANABARA B - RAPHAEL CORREA

PROVA: 9 - 09:10 – CANOE - MASCULINO – 60 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR RIO DE JANEIRO – JOSÉ JULIO PRATA GOMES

2 - BOTAFOGO FR A – RUI JOSÉ DA SILVA NABAIS

3 - CR GUANABARA A - JOSE EMILIO CAMARINI

4 - CR GUANABARA B - EMERSON PRADO LOPES

5 - CR GUANABARA C - GUNTHER ERLACHER

6 - CR PIRAQUÊ – ALAN STARLING

PROVA: 10 - 09:15 – YOLETE 4X - MASCULINO – ABERTO - 500 METROS

RAIA - CLUBE

1 - COLÉGIO NAVAL - CAIO LEONARDO FRANCO PEREIRA

VICTOR BARCELOS DO NASCIMENTO

CAIO LEVY VIEIRA GASPAR

BRUNO MARTINS DOS SANTOS

GABRIEL ROBERTO ROMAN GONÇALVES

2 - CR FLAMENGO A – ALERSON DA S. PERES

WILLOW C. DE SOUZA

GABRIEL M. DE OLIVEIRA

VITOR FERNANDES DOS A. BARBOSA.

ERIK RIGOR

3 - CR FLAMENGO B – JOÃO GUIMARÃES

JOÃO PAULO TREJOIS

RAFAEL VALENTE/PEDRO NAVEGA

ANDRÉ LUIS

4 - BOTAFOGO FR A – RODRIGO RIBEIRO DE SABOYA MOLEDO

FELIPE RODRIGUES LEMOS

VITOR EMILIÃO ANTOUN

MARIO LUIZ MACIEL CANNI

JOÃO PEDRO KENJI

5 - ESCOLA NAVAL - VINICIUS BARROS CONCEIÇÃO

IGOR DE PAULA MORAES

THASSIO FILIPI R. MAGALHÃES

SERGIO JUNIOR

MATHEUS ESTEVES CARVALHO

PROVA: 11 – 09:25 – CANOE - MASCULINO – 16 ANOS – 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR FLAMENGO A: JOÃO PAULO C. MARINHO

2 - CR FLAMENGO B: DANILO S. SANTOS

3 - CR FLAMENGO C: GABRIEL KLONOWSKY

5 - BOTAFOGO FR A – VINICIUS PETZALD DE SOUZA OLIVEIRA

6 - BOTAFOGO FR B – GUILHERME BRITO VELOSO

PROVA: 12 – 09:30 – CANOE - FEMININO – 50 ANOS – 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR GUANABARA B - ANGELA ARANTES

2 - CR GUANABARA C - CRISTINA TORRES

3 - BOTAFOGO FR A – MARIA SANTANA SANTOS BASTOS

4 - BOTAFOGO FR B – ROSE MARY MAGALHÃES CORDEIRO

5 - CR FLAMENGO A: ANA LUCIA S. E CUNHA

6 - CR FLAMENGO B: BARTIRA R. BERGMANN

PROVA: 13 – 09:35 – CANOE – MASCULINO – 14 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - BOTAFOGO FR A – PEDRO HENRIQUE M. DA SILVA MARCONDES

2 - CR FLAMENGO A- LEANDRO M. DA COSTA

3 - CR FLAMENGO B: GUILHERME F. M. GINGISLSBERG

4 - CR FLAMENGO C: ALEXANDRE DA S. GONÇALVES

5 - CR PIRAQUÊ - ENZO FONSECA

6 - BOTAFOGO FR B – LUIZ FELIPE ARAUJO VIEIRA

7 - BOTAFOGO FR C – VITOR HUGO MACHADO LOBO

PROVA: 14 – 09:40 – CANOE - MASCULIINO – ABERTO - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR PIRAQUÊ – LEONARDO BEZERRA

2 - BOTAFOGO FR A – EDUARDO DE CARVALHO MOREIRA

3 - CR GUANABARA A - VITOR CASTILHO

4 - BOTAFOGO FR B – MARIO LUIZ MACIEL CANNI

5 - CR FLAMENGO A – ALERSSON DA S. TELLES

6 - CR FLAMENGO B- PEDRO H. ALVES PEREIRA

7 - CR GUANABARA B - FABIO ARAUJO

PROVA: 15 – 09:45 – YOLE 8 - FEMININO – ABERTO- 500 METROS

RAIA – CLUBE

3 - CR GUANABARA A - BEATRIZ RIBEIRO

FABIANA LYRA

BÁRBARA DINIZ

LÍVIA SANCHO

ANA CAROLINA COVAS

ELISA PASSOS

TATIANE GOMES

XIMENA ROJAS MARCELA CAMPOS

4 - CR GUANABARA B - DAYSI MAGGI

VANESSA MELO

DANIELE SOUTILHA ANGELA MARIA ARANTES

GABRIELLA RUSSANO

PATRICIA CASTRO

MARIANE LACHMMAN

CRISTINA TORRES

KATIA ARAÚJO

PROVA: 16 – 09:55 – CANOE - FEMININO – 14 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - BOTAFOGO FR A – MARIA LUZ CRUZ DA SILVA

2 - BOTAFOGO FR B – HELENA MARIA SOARES

3 - CR FLAMENGO A - DALILA N. F. C. DO SANTOS

4 - CR FLAMENGO B - MARIA EDUARDA DA SILVA

5 - CR FLAMENGO C - JULIA RIBEIRO

PROVA: 17 – 10:00 – CANOE - MASCULINO – 50 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - BOTAFOGO FR A – LUIS TADEU BOTELHO DE SOUZA

2 - BOTAFOGO FR B – MARCOS LOPEZ MONTES

3 - CR FLAMENGO A - FABIO R. VILLELA

4 - CR GUANABARA B - ROMILDO FERREIRA

5 - CR GUANABARA A - CARLOS MONTEIRO

6 - CR GUANABARA C - JORGE RICARDO

7 - CR FLAMENGO B - SIDNEY R. SIPRES

PROVA: 18 – 10:05 – YOLETE 4X – FEMININO – ABERTO - 500 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR FLAMENGO A: LORENA DA S.M. JARDIM

JOYCE M. S.M. MACIEL

CAROLINE V. BRAGA

KARLA DE O. DOS SANTOS

LETÍCIA MOURA

2 - CR FLAMENGO B: ANA LUCIA S. E CUNHA

BARTIRA R. BERGMANN

LILIAN DA C. GONZAGA

KARINE S. SILVA

THAYLANE C.B. DA SILVA

4 - BOTAFOGO FR A – ALINE RICHTER POGGIO DE CARVALHO

MICHELLE MATOS DE FREITAS GODOY

FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO

LIA FROTA E. LOPES

MARIA LUIZA DE SOUZA DO NASCIMENTO

PROVA: 19 – 10:15 – CANOE – FEMININO – 16 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - BOTAFOGO FR A – GEOVANNA HENRIQUES DA SILVA

2 - CR FLAMENGO A: MAYRA T. MACIEL

3 - CR FLAMENGO B: KEYLLA O.L. S. SILVA

4 - CR FLAMENGO C: ANDREA PARIZZI

PROVA: 20 – 10:20 – CANOE - FEMININO – 40 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR PIRAQUÊ – EDNA COSTA

2 - CR GUANABARA B - XIMENA ILLARAMENDI

3 - CR RIO DE JANEIRO – MARILDA CARNEIRO CHAVES

PROVA: 21 – 10:25 – 2X - MASCULINO – 15 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR FLAMENGO A - PATRICK A. PEREIRA

MATHEUS F. GOMES

2 - BOTAFOGO FR A – RODRIGO RIBEIRO DE SABOYA MOLEDO

GUILHERME BRITO VELOSO

3 - CR FLAMENGO B - ALEXANDRE DA S. GONÇALVES

KAWÃ DA F. RIBEIRO

4 - CR FLAMENGO C - JOÃO GUIMARÃES

JOÃO PAULO TREJOIS

5- CR GUANABARA A - ARTHUR BISNETO

MATHEUS PAULINO

PROVA: 22 – 10:30 – CANOE - FEMININO – 12 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR FLAMENGO A: MARIA ISABEL C. DA SILVA

2- BOTAFOGO FR A – REBECA ALMEIDA BAPTISTONE

3 - CR FLAMENGO B: WANESSA A. DE C. BACELLAR

4 - BOTAFOGO FR B – ANA BEATRIZ SOUZA

5 - CR FLAMENGO C: JÉSSICA P. DE OLIVEIRA

PROVA: 23 – 10:35 – CANOE – FEMININO - 60 ANOS - 250 METROS

RAIA – CLUBE

1 - CR GUANABARA A- MARIA DE LURDES

2 - CR GUANABARA B - DAYSY MAGGI

3 - CR GUANABARA C - CRISTINA ERLACHER

4 - CR FLAMENGO A: LILIAN DA C. GONZAGA

5 - BOTAFOGO FR A – MARIA DO SOCORRO LIMA

6 - CR PIRAQUÊ - JOSEFA SALDANHA DE ALMEIDA

PROVA: 24 – 10:40 – CANOE - MASCULINO – 12 ANOS – 250 METROS

RAIA – CLUBE

CR FLAMENGO A: JUAN C. CECÁRIO

CR FLAMENGO B: VITOR HUGO TEIXEIRA

CR FLAMENGO C: HENRIQUE DO V. CAROLE

BOTAFOGO FR A – VICTOR MENA BARRETO C. FERREIRA

BOTAFOGO FR B – LIVIO GARCIA CAMARGO GOMES

CR GUANABAAR A -GUILHERME DE LIMA

CR GUANABARA B - KAUAN FERREIRA

CR GUNABARA C - ERICK SILVA

PROVA: 25 – 10:45 – YOLE 8 – MASCULINO – ABERTO - 500 METROS

RAIA – CLUBE

2 - ESCOLA NAVAL - IGOR DE PAULA MORAES

DENZEL MANFRON RIQUELME DA COSTA

VINICIUS FERREIRA

THASSIO FILIPI R. MAGALHÃES

WERTHER LUCAS SERODIO PIEDADE

RENAN MAGALHÃES PASSERI

SERGIO JUNIOR

MATHEUS AROUCA ANTUNES

4 - CR GUANABARA - EMILIO CAMARINI

PEDRO LEAGNANI

ROMILDO FERREIRA

FRANCISCO AMARAL

VICTOR CASTILHO

RAFAEL CORREA

JORGE HENRIQUE

GUNTHER ERLACHER

RAFAEL REGINATO