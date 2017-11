Em clássico repleto de emoções no Maracanã, o Flamengo empatou com o Fluminense pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (1) e avançou na competição.

O Fluminense fez o primeiro. Diego empatou. Os tricolores fizeram o segundo, o terceiro. Vizeu diminuiu e Willian Arão empatou. O 3 a 3 era o resultado que o Flamengo precisava. O resultado que acabou sendo o final e o da classificação. Além da vaga, o último clássico carioca de 2017 terminou, mais uma vez, pró-Flamengo.

O jogo

Na raça, Flamengo empata com o Flu e garante vaga na semifinal da Sul-Americana

Reinaldo Rueda apostou em Felipe Vizeu no ataque. O jovem atacante foi um terror na zaga adversária, com movimentação constante e passes rápidos com Diego e Éverton Ribeiro. Foi uma partida rápida, com lances pegados e típica de decisão.

O primeiro tempo não começou bem. Logo aos três minutos, o Fluminense abriu o marcador através de Lucas. O lateral recebeu de Marcos Júnior e chutou bem para vencer Diego Alves. O Flamengo foi ao ataque e teve uma sequência de bons lances, principalmente com Arão, que aos cinco, chutou de fora, mas Diego Cavalieri caiu para fazer a defesa. Mas era questão de tempo. E não demorou nem cinco minutos. Em cobrança de falta perfeita, Diego mandou no ângulo e empatou o jogo.

Com os dois gols, o jogo deu uma esfriada nos lances de perigo, mas não no clima. Muitas faltas e entradas duras marcaram o primeiro tempo. Em um lance de bola parada, o Fluminense fez o segundo aos 41 minutos. Renato Chaves subiu bem em cobrança de escanteio e marcou o gol que colocou o tricolor em vantagem na etapa.

No início do segundo tempo, o Fluminense marcou o terceiro. Novamente com bola cruzada na área, Renato Chaves subiu mais alto que a zaga e fez o seu segundo gol no jogo. Três minutos depois, Diego teve a chance de diminuir após cruzamento de Pará, mas a bola foi um à frente e o camisa 10 não conseguiu colocar força suficiente. Porém, depois de tanta pressão, o gol saiu. Felipe Vizeu recebeu ótimo passe de Everton Ribeiro e saiu na cara do gol para diminuir. Logo em seguida, Juan saiu, lesionado, para a entrada de Rafael Vaz.

A torcida incendiou no Maracanã. O Fluminense começou a cair em campo e fazer de tudo para deixar o tempo passar. Azar o deles. Vinicius Junior fez jogada espetacular pela direita e sofreu falta. Pará cobrou, Arão subiu e detonou o gol para empatar a partida aos 39. De repente, todos os jogadores tricolores começaram a ficar em pé. Foi a hora do Flamengo segurar o jogo e deixar o tempo passar. Resultado e vaga estavam garantidos.

Com site oficial do Flamengo