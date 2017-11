Em Fla-Flu eletrizante, Flamengo busca empate e avança para a semifinal da Sulamericana

Num jogão eletrizante e com seis gols, o Flamengo conquistou uma vaga na semifinal da Copa do Sul-Americana. O Rubro-Negro buscou o empate de 3 a 3 com o Fluminense, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, depois de estar perdendo por 1 a 0 e até 3 a 1. O clássico teve muitas emoções e foi digno da história do Fla x Flu, cheio de reviravoltas.

Agora, o time da Gávea enfrenta o vencedor do confronto entre Junior Barranquilla e Sport. O time colombiano venceu o jogo de ida, no Recife, por 2 a 0, e tem grande vantagem.

Diego comemora o primeiro gol do Flamengo na partida

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou agitado, e o Fluminense abriu o placar logo aos dois minutos. Após uma boa troca de passes, Marcos Junior acionou Lucas na direita, já dentro da área adversária. Sozinho, o lateral chutou alto, e Diego Alves não conseguiu alcançar.

O Flamengo respondeu rápido e empatou aos nove minutos em cobrança de falta de Diego. O camisa 10 rubro-negro foi derrubado por Lucas de frente para o gol e ficou encarregado de encobrir a barreira tricolor. Cavalieri não chegou nem perto de alcançar a bola.

Depois dos gols, o clima ficou quente em campo. Houve muitas discussões, entradas duras e cartões amarelos. Após um período com os ânimos exaltados, o Fluminense voltou a criar situações de perigo. Renato Chaves parou em Diego Alves numa primeira tentativa, mas venceu o goleiro rubro-negro na revanche. Sornoza cobrou escanteio da esquerda, e o defensor tricolor cabeceou com precisão ao subir mais alto do que a zaga do Fla: 2 a 1.

SEGUNDO TEMPO ANIMADO

Com a vantagem no placar, o Flu voltou com uma postura inteligente, saindo na boa. O Fla, por sua vez, pressionava em busca do empate, mas sofreu um duro golpe aos nove minutos. Scarpa cobrou falta na área do Flamengo, e Renato Chaves, de novo, subiu mais alto do que a marcação e fez o gol.

Diante de um placar muito desfavorável, Rueda lançou Vinicius Júnior na partida. O garoto deu mais movimentação e participou da jogada do segundo gol do Flamengo. Aos 22 minutos, ele rolou bola para Everton Ribeiro, que deu um lindo toque de letra, quebrando a marcação tricolor e deixando Vizeu na cara do gol para diminuir.

Com o jogo aberto, o Rubro-Negro partiu com tudo para cima do Fluminense. O participativo Vinicius Júnior sofreu falta na ponta direita de ataque aos 38 minutos. Pará cobrou na área, e Arão cabeceou para o gol , sem defesa para Diego Cavalieri. O Maracanã explodiu com o empate rubro-negro.

Cansado, o Flu ainda tentou buscar forças para voltar à frente do placar, mas não conseguiu criar boas chances de gol. O Flamengo segurou o empate e avançou no torneio sul-americano.

FICHA TÉCNICA FLAMENGO 3 X 3 FLUMINENSE

Data/Horário: 1/11/2017, às 21h45

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Patricio Lostau (ARG)

Auxiliares: Diego Bonfa (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

Cartões amarelos: Everton, Arão, Felipe Vizeu, Diego Alves (FLA); Douglas, Lucas, Henrique Dourado, Reginaldo, Richard, Marlon (FLU)

Público e renda: 34.695 pagantes, 41087 presentes/ R$ 1.956.575,00

Gols: Lucas, 2'/1°T (0-1); Diego, 9'/1°T (1-1); Renato Chaves, 40'/1°T (1-2); Renato Chaves, 9'/2°T (1-3); Felipe Vizeu, 22'/2°T (2-3); Arão, 38'/2°T (3-3)

FLAMENGO: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Juan (Rafael Vaz) e Trauco (Vinicius Jr); Cuéllar (Paquetá), Arão e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Felipe Vizeu; Técnico: Reinaldo Rueda.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas (Pedro) e Sornoza (Wendel); Scarpa, Marcos Junior (Romarinho) e Henrique Dourado; Técnico: Abel Braga.