Napoli perde de novo do City e se complica na Champions

Elogiado pelo bom futebol que o levou à liderança isolada do Campeonato Italiano, o Napoli parou mais uma vez no poderio do Manchester City e se complicou na Liga dos Campeões da Europa.

Em um San Paolo lotado e esperançoso, o clube do sul da Itália perdeu nesta quarta-feira (1º) por 4 a 2 e corre sério risco de ser eliminado do torneio ainda na fase de grupos.

Com um início avassalador, no qual mostrou toda a qualidade de seu toque de bola, o Napoli abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, após Insigne tabelar com Mertens e empurrar para a rede.

No entanto, 13 minutos depois, Otamendi, de cabeça, completou cruzamento de Gundogan e deixou tudo igual. O City viraria logo no início da segunda etapa, de novo em jogada área, mas desta vez concluída por Stones.

Precisando da vitória, o Napoli foi ao ataque e conseguiu um pênalti aos 16 minutos. Na cobrança, o ítalo-brasileiro Jorginho deslocou Ederson e empatou a partida. A igualdade durou apenas até os 24, quando Agüero pegou a defesa napolitana aberta, invadiu a área e colocou os "Citizens" de novo na frente. Já nos acréscimos, Sterling fechou a contagem.

Com as duas derrotas seguidas para o City, o time italiano tem apenas três pontos em quatro partidas na Liga dos Campeões, nove a menos que os ingleses, já classificados, e seis atrás do Shakhtar Donetsk, segundo colocado.

Para sonhar com a vaga nas oitavas, o Napoli precisa vencer os dois confrontos que faltam (Shakhtar em casa e Feyenoord fora) e torcer para o clube ucraniano não pontuar contra o City na última rodada.