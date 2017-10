Liminar garante espaço no Maracanã para Flamengo jogar em 2018

A juíza Milena Angelica Drumond Morais, da 38ª Vara Cível do Rio, concedeu liminar no dia 19, permitindo que o time do Flamengo jogue no Maracanã, em 2018, sem que o consórcio que administra o estádio aumente o valor do aluguel. Atualmente, o contrato prevê que o clube pague, por partida, entre R$ 250 mil e R$ 700 mil, mais os custos operacionais. Sendo que o Fluminense, por decisão da 16ª Câmara Cível do Rio, gasta apenas R$ 100 mil. Caso o Complexo Maracanã descumpra a medida, terá de pagar multa de R$ 250 mil por partida do rubro-negro que seja impedida.

De acordo com a decisão, “o Flamengo assinou acordo financeiro que vai até o final de dezembro. E, embora alegue que os valores estabelecidos são exorbitantes, aceitou pagá-los, de modo que não se verifica parâmetros para a redução do valor, ainda que o argumento seja a fixação de valor inferior para o Fluminense por meio de decisão judicial”. A decisão da magistrada considerou documentos apresentados pelo clube, além do risco de demora, que poderia inviabilizar a realização das partidas no estádio, que, por ser um ambiente público, deve ser disponibilizados a todos.

“Assim sendo, entendo razoável a manutenção do contrato em vigor estabelecido entre as partes, que não poderá ser modificado no ano de 2018 no intuito fim de aumentar as despesas ali previstas enquanto perdurar a presente demanda ou as partes realizarem acordo de modificação das bases contratuais”, concluiu.

A juíza marcou para 5 de dezembro, às 14h, a realização de uma audiência de conciliação entre o clube e o Complexo Maracanã.