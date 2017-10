Monstar Series chega ao Rio para última etapa de 2017

Após passar por Brasília e São Paulo, o Monstar Series chega ao Rio de Janeiro com expectativa de número recorde de inscritos para a última etapa de 2017, que acontece na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, entre os dias 24 e 26 de novembro.

Atletas do Brasil e de toda América Latina disputam medalhas, troféus e prêmios em dinheiro. As provas são individuais e por equipe, divididas entre masculino e feminino.

O objetivo do Monstar Series é disseminar a modalidade crossfit no Brasil, além de promover o esporte, que cada vez mais se consolida e já se tornou referência no mundo todo. Um de seus diferenciais é promover competições para todos os níveis de atletas, desde iniciantes até avançados.

A cada ano o crossfit cresce exponencialmente em todas as regiões do mundo. Em junho deste ano, o Brasil ultrapassou Canadá e Austrália, alcançando a segunda colocação no número de academias (ou boxes, como são mais conhecidos) afiliados à modalidade.

Perdemos apenas para os Estados Unidos, segundo dados do site Ativo.com. Hoje, no total, são quase 900 boxes registrados.

São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Goiânia (GO), respectivamente, são as cidades com o maior número de espaços oficialmente credenciados para a prática do esporte. Os dados são da ferramenta MAP, da Crossfit Inc, empresa americana responsável pela marca crossfit.

Cronograma

24 e 25 Novembro (sexta e sábado)

7h - Abertura dos portões para atletas e abertura da área de warm-up

7h15 - Abertura dos portões para público

8h - Início das provas

19h - Encerramento das atividades do dia

27 de Novembro (domingo)

7h - Abertura dos portões para atletas e abertura da área de warm-up7h15 - Abertura dos portões para público

8h - Início das provas

16h - Encerramento das atividades do dia

17h - Festa de encerramento na arena

18h - Cerimônia de encerramento e premiação