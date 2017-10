Inter derrota Verona e segue caça ao Napoli

No fechamento da 11ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão derrotou o Hellas Verona por 2 a 1, fora de casa, e reassumiu a vice-liderança do torneio.

Ivan Perisic e Borja Valero marcaram para o time nerazzurro, enquanto Giampaolo Pazzini, de pênalti, descontou para os donos da casa. A vitória mantém a Inter invicta na Série A, com nove vitórias, dois empates e 29 pontos, dois a menos que o líder Napoli.

Esse também é o melhor desempenho da "Beneamata" nas primeiras 11 rodadas do Italiano. Já o Verona é o vice-lanterna, com seis pontos, à frente apenas do estreante Benevento, que segue com 0% de aproveitamento na competição.