Napoli faz 3 no Sassuolo e segue líder do Campeonato Italiano

O Napoli venceu o Sassuolo por 3 a 1 neste domingo (30) e segue firme na luta pelo título do Campeonato Italiano.

O Napoli abriu o placar aos 22 minutos com um gol de Allan, mas sofreu o empate logo no fim do primeiro tempo, com um gol de Falcinelli. No entanto, o sufoco durou menos de três minutos, quando Callejon voltou a colocar os napolitanos na frente.

Mertens, aos 11 do segundo tempo, deu números finais à vitória.

Com o resultado, os napolitanos chegaram aos 31 pontos em 11 jogos e abriram três pontos para os atuais vice-líderes - Juventus e Lazio. A Inter de Milão ainda joga nesta rodada, nesta segunda-feira (30), e em caso de vitória chegará aos 29 pontos.

A rodada ainda tem mais um jogo neste domingo, com o Torino recebendo o Cagliari.

Confira os resultados ad 11ª rodada até o momento: - Milan 0 x 2 Juventus; Roma 1 x 0 Bologna; Benevento 1 x 5 Lazio; Crotone 2 x 1 Fiorentina; Napoli 3 x 1 Sassuolo; Sampdoria 4 x 1 Chievo; Spal 1 x 0 Genoa; Udinese 2 x 1 Atalanta.