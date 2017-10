Fluminense empata com o Bahia no Maracanã

O Fluminense entrou em campo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia buscando a vitória para subir na tabela de classificação da competição. Em campo, o Flu tomou um susto com o gol do adversário logo no começo, mas buscou o empate com belo chute de Gustavo Scarpa e dominou toda a etapa complementar da partida.

Mesmo com as melhores chances, o Tricolor não conseguiu superar o time baiano e com o empate, soma 39 pontos, ocupando a 14ª posição. Agora, o time do técnico Abel Braga volta as atenções para a Copa Sul-Americana, quando enfrenta o Flamengo às 21h45 de quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense começou no ataque em jogada pela lateral com Lucas. No contra-ataque, o Bahia abriu o placar com Edigar Junio. Aos 12 minutos, Marcos Júnior fez ótima jogada individual, driblou o adversário e chutou no gol, mas a bola subiu muito. Em cobrança de falta aos 20 minutos, Scarpa colocou a bola na área, mas a zaga tirou. Gustavo Scarpa tentou o chute de longe aos 27 e a bola ficou com o goleiro. Na sequência, pelo outro lado do campo, Scarpa teve nova chance, chutou cruzado, mas a bola saiu fraca. Na terceira tentativa, Scarpa não desperdiçou. Lindo chute do camisa 10 aos 31 minutos para empatar o jogo: 1 a 1. Aos 43, Dourado recebeu na pequena área, livre de marcação, e cabeceou forte para o gol, mas o goleiro espalmou.

SEGUNDO TEMPO

Boa chance nos pés de Sornoza, após cobrança de falta na entrada da área, aos 11 minutos, mas o goleiro afastou para escanteio. No lance seguinte, Lucas cruzou para Dourado, que conseguiu escorar de cabeça, mas a bola ficou com o zagueiro. Mais uma oportunidade na bola parada, após falta cobrada por Scarpa, Dourado subiu junto com o zagueiro, que tirou. Aos 34, Wellington Silva fez linda jogada individual e tentou o chute por cobertura, mas a bola subiu muito. Na sequência, Dourado ficou com a sobra de bola e bateu cruzado, mas o chute saiu fraco. Já nos acréscimos, Wellington Silva limpou a marcação e chutou forte, a bola passou por cima da meta adversária.

Com site oficial do Fluminense