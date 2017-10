E-sports podem ser considerados atividades esportivas,diz COI

O Comitê Olímpico Internacional (COI) mostrou abertura sobre a possibilidade de incluir os chamados e-sports, aqueles disputados em videogames e/ou de maneira on-line, no programa dos Jogos Olímpicos.

Segundo um comunicado, os e-sports "podem ser considerados como uma atividade esportiva". Mas, no entanto, para entrar no programa de disputas dos Jogos, eles "não podem infringir os valores olímpicos'.

O COI destacou ainda que os jogadores "se preparam e treinam com uma intensidade que pode ser comparável a atletas de esportes tradicionais" e pediu um maior desenvolvimento da parceria entre a entidade, as federações e as indústrias que produzem os jogos "explorem mais a área".

Em agosto desse ano, o presidente do departamento de candidaturas dos Jogos Olímpicos de 2024, Tony Estanguet, já havia informado que o COI estava analisando o caso e que a modalidade poderia ser incluída nos Jogos de Paris.