Corinthians para em goleiro, é derrotado pela Ponte e vê liderança ameaçada

O Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, o Timão criou diversas oportunidades, parou em Aranha e na trave, e viu Lucca marcar o gol que garantiu a vitória ao time de Campinas por 1 a 0.

O Corinthians manteve os 59 pontos e pode ser alcançado pelo Palmeiras, que tem 53, na próxima rodada. O Verdão joga nesta segunda (30) com o Cruzeiro, ainda pela 31ª rodada. Na 32ª, Corinthians e Palmeiras se enfrentam.

Primeiro tempo: Corinthians e Ponte Preta fizeram jogo muito amarrado até a metade da primeira etapa. Na primeira boa chegada do jogo, Pablo cabeceou para fora. Depois, Gabriel ainda carimbou o travessão após passe de Romero. A resposta dos campineiros, em jogada aérea, resultou em gol de Lucca.

Segundo tempo: Mais ofensivo após a entrada de Clayson, o Corinthians partiu para cima da Ponte Preta, mas parou em Aranha. Por algumas vezes, o Alvinegro não chegou ao empate por bela atuação do goleiro adversário, que garantiu a vitória da Ponte Preta em Campinas.

Próximo compromisso: No domingo (05), às 17h (horário de Brasília), o Corinthians faz clássico contra o Palmeiras na Arena Corinthians, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão lidera a competição com 59 pontos.

Com site oficial do Corinthians