Japão faz festa para marcar os mil dias para as Olimpíadas

A cidade de Tóquio, no Japão, fez uma festa neste sábado (28) para marcar os mil dias que faltam até os Jogos Olímpicos de 2020. Cerca de 15 mil pessoas se reuniram e fizeram um desfile com bandeiras e faixas na capital japonesa, em evento que contou com a participação do governador Yuriko Koike e com o presidente do Comitê Olímpico do Japão, Tsunekazu Takeda.

"Há ainda muita coisa a ser feita nos próximos três anos, mas nós conseguiremos fazer tudo isso muito bem. O esporte e o sucesso desses Jogos contribuirão para reforçar a paz no mundo", disse o líder do comitê organizador local, Toshiro Muto.

Os Jogos de Tóquio iniciarão no dia 24 de julho de 2020.