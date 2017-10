Flamengo e Vasco disputam clássico e vaga na Libertadores

Depois da pausa na quarta e quinta-feiras para os jogos da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, o Brasileirão volta à cena neste sábado (28), com destaque para o clássico carioca Flamengo x Vasco. O jogo será às 19h, no Maracanã, e vale posição na disputa de uma vaga na Libertadores do próximo ano: o Flamengo é 7º colocado, com 46 pontos, e o Vasco o 8º, com 43. As vagas poderão chegar a oito ou nove, se times brasileiros conquistarem essas competições.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu no fim de semana para o São Paulo por 2 x 0, na capital paulista, e o Vasco empatou em 1 x 1 com o Coritiba, no Maracanã. No primeiro turno, o Flamengo venceu o Vasco por 1 x 0, em São Januário, num jogo que terminou em tumulto e provocou a interdição do estádio, por seis rodadas, para jogos com torcida. Nesta quarta-feira, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 x 0, em jogo pela Sul-Americana. Com o resultado, na segunda partida, marcada para a semana que vem, o Flamengo tem a vantagem de jogar pelo empate a segunda partida.

Clássico será realizado no Maracanã

Nesta rodada do Brasileirão, o Grêmio, que venceu o Barcelona de Guiaquil pela Libertadores por 3 x 0, e pode se classificar para final até com derrota por 2 x 0 em Porto Alegre, joga em Florianópolis, contra o Avaí. No primeiro turno, a equipe catarinense derrotou os gaúchos por 2 x 0 em Porto Alegre. O Grêmio é o quarto colocado na Série A. com 50 pontos, e o Avaí, o 16º, com 34. O líder é o Corinthians, com 59 pontos.

Os demais jogos da rodada são os seguintes: São Paulo x Santos; Flamengo x Vasco; Atlético PR x Chapecoense; Fluminense x Bahia; Atlético MG x Botafogo; Ponte Preta x Corinthians; Vitória x Atlético GO; Sport x Coritiba e Palmeiras x Cruzeiro.

Classificação no Brasileiro

No Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, o Corinthians permanece na liderança. Em segundo, vem o Palmeiras, com 53 pontos; em terceiro, o Santos (53); em quarto, o Grêmio (50); em quinto, Cruzeiro (47); em sexto, o Botafogo (47); em sétimo, o Flamengo (46); em oitavo, o Vasco (43); em nono, o Atlético PR (41); em décimo, o Atlético MG (41); em 11º, a Chapecoense (38); em 12º, o Bahia (38); em 13º, o Fluminense (38); em 14º, São Paulo (37); em 15º, o Sport (35); em 16º, o Avaí (34); em 17º, o Vitória (33); em 18º, a Ponte Preta (32); em 19º, o Coritiba (32) e, em 20°, o Atlético GO (26).