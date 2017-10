Com dois de Higuaín, Juve derrota Milan no San Siro

Com direito a dois gols do atacante Higuaín, a Juventus não tomou conhecimento do Milan e derrotou a equipe no San Siro por 2 a 0 neste sábado (28). Com o feito, o argentino ultrapassou a marca de 100 gols na Série A do futebol italiano.

A vitória fez com que a Velha Senhora assumisse, ao lado do Napoli, a liderança do Campeonato Italiano com 28 pontos. No entanto, os napolitanos ainda jogam na rodada e encaram o Sassuolo neste domingo (29). (ANSA)