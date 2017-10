Federação de Remo do Rio promove neste sábado a1ª Regata de Velocidade Master

A Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro (Frerj) promove neste sábado (28), a partir das 9 horas, a primeira edição da Regata de Velocidade Master, com a expectativa de reunir mais de 100 remadores no Estádio de Remo da Lagoa, com entrada franca. A competição tem o apoio da Suderj e da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro.

Serão realizadas 14 provas das categorias Master A, Master B, MAster C, MAster D, Master E, Master F, Master FGHI e Feminino Livre com barcos Skiff, Double Skiff e Four Skiff, com remadores com idades que variam entre 27 e 83 anos. Os clubes participantes são: Botafogo, Flamengo, Clube de Remo do Rio, Piraquê, Guanabara e Escola Naval.

Paulo Carvalho e seu pai, Manoel de Carvalho

"A primeira edição da Regata de Velocidade Master foi planejada como uma forma de confraternização de final do ano dos atletas da categoria Master. O objetivo principal é agraciar os remadores dessa categoria com uma regata inteira para eles, pois nas etapas do Campeonato Estadual têm apenas uma prova para a categoria Master", explica Paulo Carvalho, presidente da Federação de Remo do Rio.

Entre os participantes da Regata de Velocidade Master está o remador Manoel de Carvalho, de 83 anos, pai do presidente da Frerj, que competirá em duas provas junto com o filho Paulo Carvalho.

"Sempre que posso participo das provas da categoria Master. Como essa regata também será uma confraternização de fim de ano, vou competir com o meu melhor parceiro, meu pai, que com 83 anos, ainda rema e, quando tem oportunidade, compete. Vamos buscar uma medalha em duas provas", garantiu Paulo Carvalho.