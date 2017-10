Design de passaporte do torcedor para Copa do Mundo 2018 é divulgado

O Ministério das Comunicações e das Mídias da Rússia informou no seu site oficial sobre a aprovação do novo formato e design do passaporte do torcedor que será preciso para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2018 na Rússia.

O passaporte do torcedor (FAN ID) é um documento obrigatório para poder entrar em estádios durante os dias de jogos no âmbito da Copa do Mundo 2018 que terá lugar na Rússia. O documento é um cartão de plástico com indicação do nome e sobrenome e com foto do seu possuidor. Anteriormente, o sistema FAN ID foi testado durante a realização da Copa das Confederações em 2017 na Rússia.

“Para visitar a Copa do Mundo de futebol 2018 os espectadores terão de obter o novo passaporte do torcedor. Eles poderão fazer uma aplicação e obter um FAN ID depois de conferir os bilhetes para o campeonato”, disse o vice-diretor do Departamento de Realização de Projetos Estratégicos do Ministério das Comunicações e das Mídias da Rússia Andrei Romankov citado pelo comunicado do mencionado Ministério.

O passaporte do torcedor junto com o bilhete dá o direito de passagem gratuita em trens adicionais entre cidades que sediam os jogos da Copa e no transporte público destas cidades nos dias dos jogos. O FAN ID dá aos cidadãos estrangeiros o direito de permanência na Rússia sem visto durante o período que começa dez dias antes do início da Copa do Mundo e termina dez dias depois do jogo final da Copa.

