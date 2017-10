Para chegar à Libertadores, Botafogo luta por regularidade

Uma atuação apática no empate por 1 a 1 com o Avaí, na semana passada, em Santa Catarina, revoltou os botafoguenses. Em seguida, na noite de segunda-feira, uma bela exibição e o triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. Esse é o Botafogo, que vem lutando contra a irregularidade para conseguir garantir uma vaga na próxima Copa Libertadores. Com 47 pontos, o time aparece na sexta posição.

"A regularidade é o grande desafio para qualquer equipe e com o Botafogo não é diferente, pois estamos em um momento da competição em que é preciso definir as coisas, conseguir o máximo de pontos. Portanto, o Botafogo sabe que precisa manter esse nível nos próximos jogos e a luta será sempre neste sentido", disse o volante Bruno Silva.

O zagueiro argentino Joel Carli concorda.

"O Botafogo está na zona de classificação para a Copa Libertadores e estamos satisfeitos com nisso, mas cientes de que ainda estamos longe de um objetivo, pois a pontuação mínima está distante. Temos que sermos mais regulares e repetir o nível da apresentação contra o Corinthians", disse o argentino.

Alguns atletas sonham até mesmo em tirar a distância de 12 pontos para o Corinthians e brigar pelo caneco. Algo que Jair Ventura, comandante do Glorioso, prefere não projetar neste momento.

"O Campeonato Brasileiro cobra regularidade e sempre sigo a linha de que temos que pensar no jogo a jogo. Chegamos contra o Corinthians a quarenta e sete pontos, um número mágico contra o rebaixamento. Isso é muito bom, pois deixa claro que vamos brigar em cima. Não vou reprimir meus jogadores (alguns falaram até em título), mas temos que ir com calma", disse o comandante.

O elenco do Botafogo ganhou folga nesta terça-feira e se reapresenta nesta quarta-feira pela manhã, quando começa já começa a pensar no choque com o Atlético-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 17h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. Para este compromisso Jair Ventura perdeu o volante Rodrigo Lindoso e o meia Marcos Vinícius, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Matheus Fernandes e o chileno Leonardo Valencia aparecem como as primeiras opções de reposição. A equipe, porém, só deverá ser definida nas últimas atividades da semana.