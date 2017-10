Fundação Anne Frank se diz 'preocupada' com antissemitismo no futebol

A Fundação Casa Anne Frank informou à ANSA que está "preocupada com o racismo violento, a discriminação e o antissemitismo entre algumas torcidas de futebol" após o episódio com parte da torcida da Lazio no Estádio Olímpico no último domingo (22).

Em nota, a entidade afirmou ainda que ficou "contente com a imediata reação das autoridades italianas" e que o "incidente demonstra para a Família e a Fundação na Basileia que precisamos prosseguir com a nossa missão de ensinar sobre o Holocausto e outras ideologias perigosas".