Com postura ofensiva, Vasco promete pressionar Flamengo no clássico

O Vasco vem se preparando para o clássico contra o Flamengo neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dono da quarta melhor campanha do segundo turno e rigorosamente no páreo por uma vaga na Copa Libertadores, o Cruz-Maltino garante que terá uma postura ofensiva, buscando o triunfo.

"Vamos jogar do nosso jeito, buscando a vitória, como estamos fazendo e vem dando resultado neste segundo turno. Logicamente que estamos falando de ser um clássico, onde qualquer coisa pode acontecer. Mas temos que ser ofensivos", disse o volante Jean.

O goleiro Martín Silva pensa de maneira parecida.

"O Vasco conseguiu subir muito de produção neste segundo turno e tem uma maneira de jogar bem definida, que acaba privilegiando a busca pelo gol. Não acho interessante mudarmos isso apenas por ser um clássico e acredito que o Zé Ricardo tenha a mesma posição, pois é um técnico que privilegia o jogo ofensivo. Precisamos desta vitória para nos aproximarmos ainda mais do nosso objetivo", disse o arqueiro.

Para este compromisso o Vasco não poderá contar com o zagueiro Breno, que vai cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Coritiba. Paulão vai ser o seu substituto, compondo o setor com Anderson Martins. O lateral-direito Gilberto, recuperado de lesão na coxa direita, fica à disposição, mas a sua escalação ainda não está assegurada. O meia Wágner, porém, ainda preocupa com dores na coxa esquerda. Já não existe ainda a esperança de poder relacionar o artilheiro Luis Fabiano, que está há dois meses parado. O jogador, que se submeteu a uma artroscopia no joelho direito, agora se trata em São Paulo, com autorização do Vasco, de uma contratura miofacial e seguirá esta semana na capital paulista. Nesta quarta-feira o elenco treina na parte da manhã, mais uma vez com os portões fechados, a exemplo do que aconteceu nesta terça-feira.

Fora de campo a diretoria vem dando sequência ao projeto de censo vascaíno para conhecer melhor os seus sócios e torcedores. Mais de 20 mil vascaínos já atenderam ao pedido de cadastramento pelo site www.censovascaino.com.br.