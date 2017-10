Primeira equipe infantil de Power Soccer do Brasil estreia no Campeonato Brasileiro

A Arena 2 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, será palco do 6º Campeonato Brasileiro de Power Soccer – futebol em cadeiras de rodas motorizadas, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro, das 9h às 16h, na Arena 2 do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

Ao todo, serão cinco times na disputa, entre eles o Rio de Janeiro Power Soccer (RJPS), que tenta o bicampeonato.

O evento marca a estreia oficial do time infantil do RJPS – o primeiro do Brasil -, que fará um jogo demonstração com os colegas do time Rio Claro, de São Paulo. Para Bruno Fernandes, presidente do RJPS, é um orgulho enorme poder levar duas equipes adultas e mais o time infantil para estrear na Arena Olímpica - palco onde grandes atletas olímpicos e paralímpicos do mundo inteiro se apresentaram. “A equipe está muito confiante em fazer um excelente campeonato. Este é um grande evento para a modalidade”, diz Bruno.

O atleta Bernardo Borges concorda: “Participar do Campeonato Brasileiro pela sexta vez será a oportunidade de mostrar em quadra tudo o que tenho aprendido nos treinamentos e de ser recompensando por isso com a possibilidade de batalhar por mais um título, além de fazer novas amizades. Jogar em uma Arena Olímpica será muito importante para que a modalidade ganhe mais visibilidade no Brasil e mais equipes venham a se formar”, ressalta o jogador do RJPS.

Criado em 2014, o Rio de Janeiro Power Soccer é o maior time do Brasil, com 17 atletas, entre homens e mulheres de 07 a 45 anos, sendo cinco deles da Seleção Brasileira de Power Soccer. O seu time profissional de adultos é campeão brasileiro e já participou de vários campeonatos como a Taça Libertadores da América e o Mundial de Clubes.

O Power Soccer foi desenvolvido para pessoas tetraplégicas com extrema falta de mobilidade, doenças degenerativas e outras patologias raras que impedem a prática de qualquer outro tipo de esporte. É a única modalidade desenvolvida para esporte coletivo em cadeira de rodas motorizadas.

Serviço: 6º Campeonato Brasileiro de Power Soccer

Dias: 28 e 29 de outubro, das 9h às 16h

Local: Parque Olímpico (Arena 2) - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Entrada Franca