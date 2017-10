Fluminense é derrotado pela Chapecoense

O Fluminense sofreu um gol no início de cada tempo e acabou derrotado pela Chapecoense por 2 a 0, neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó. Arthur Caike e Welligton Paulista marcaram os gols da partida. O Tricolor entrou em campo com desfalques importantes e não conseguiu repetir as boas atuações das últimas rodadas. Com a derrota, o Fluminense permanece com 38 pontos, agora na 13ª colocação. Na próxima rodada, o adversário será o Bahia, no Maracanã. Antes, na quarta-feira, acontece o Fla-Flu válido pela Copa Sul-Americana.

PRIMEIRO TEMPO

Logo no primeiro ataque perigoso do jogo, a equipe da casa abriu o placar. Aos três minutos, Arthur Caike aproveitou cruzamento da esquerda e desviou de cabeça, sem chances para Cavalieri. Com mais posse de bola, o Fluminense passou a buscar o empate. Aos 17 minutos, Lucas finalizou da intermediária obrigando Jandrei a fazer a defesa. O jogo ficou truncado e com poucas chances de gol até que aos 32 minutos, Marlon Freitas teve boa oportunidade para empatar, mas cabeceou para fora, após cruzamento de Marcos Júnior. Dez minutos depois, o Tricolor chegou tocando e Lucas encontrou Pedro com liberdade dentro da área. O goleiro Jandrei saiu do gol e impediu a finalização do atacante. No fim da primeira etapa, a Chapecoense assustou com dois cruzamentos que Arthur Caike concluiu para fora.

SEGUNDO TEMPO

Assim como na etapa inicial, a Chapecoense mexeu no placar do jogo no primeiro ataque. Depois de escanteio cobrado da direita, Welligton Paulista aproveitou confusão na área e finalizou, Cavalieri, que estava caído dentro do gol, fez a defesa, mas segundo o árbitro a bola ultrapassou totalmente a linha. Aos 15 minutos, Cavalieri fez boa defesa em chute de Luiz Antonio. O Fluminense continuou buscando o ataque, mas sem criar grandes oportunidades até os 30 minutos, quando Gustavo Scarpa bateu da entrada da área e quase marcou um bonito gol, a bola passou raspando o ângulo. Aos 37, Marlon fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Romarinho que cabeceou no canto para grande defesa de Jandrei. Já nos acréscimos, Romarinho bateu de longe, mais uma vez para defesa do goleiro da Chapecoense.

Com site oficial do Fluminense