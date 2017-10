Flamengo perde para São Paulo no Pacaembu

O Flamengo foi derrotado neste domingo pelo São Paulo por 2x0, no Pacaembu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Mesmo com o revés, o time permanece na sexta posição, aguardando o resultado do Botafogo, que nesta segunda-feira enfrenta o Corinthians, no Engenhão. O Flamengo volta a campo pelo Brasileiro no próximo sábado, 19h, contra o Vasco, no Maracanã. Mas antes, pela Copa Conmebol Sul-Americana, tem o Fla-Flu válido pelas quartas de final, na quarta-feira, às 21h45, também no Maracanã.

Sem Guerrero, ainda em recuperação, Rueda mexeu bastante na equipe que entrou em campo. Berrío, Geuvânio, Everton Ribeiro e Éverton se revezavam no centro do ataque e pressionando bastante o São Paulo em seu campo.

No início do primeiro tempo, as equipes se estudaram muito. O São Paulo, em momento ruim, não saía muito para não dar contra-ataque aos rápidos jogadores rubro-negros. Mas foi o tricolor que saiu na frente. Aos 14 minutos, em cobrança de escanteio a bola chegou em Lucas Pratto, praticamente debaixo da trave, que só teve o trabalho de empurrar para a rede e abrir o marcador.

O gol contra abriu o Flamengo, que foi para cima em busca do empate, mas teve poucas oportunidades para concluir a gol. Na melhor chance, aos 23, Éverton entrou livre pela esquerda, mas chutou em cima de Sidão, que defendeu e mandou a escanteio. O São Paulo ainda ampliou no final da primeira etapa. Cueva desceu pela ponta direita e cruzou para Hernanes finalizar sem chances para Diego Alves e os donos da casa terminaram na frente.

O segundo tempo começou com Lucas Paquetá no lugar do Geuvânio e o Flamengo em cima. Com dois minutos, o time chegou bem, com Berrío, pela ponta direita chutando para boa defesa de Sidão. Na sequência, o colombiano se machucou e entrou em seu lugar Diego. O time subiu de produção, atacou muito mais, porém, sem efeito. As melhores oportunidades foram chutes de fora da área, sem perigo para o goleiro do São Paulo. Na melhor oportunidade, Rhodolfo cabeceou e Sidão fez milagre. O resultado da primeira etapa acabou sendo o final da partida.

Com site oficial do Flamengo