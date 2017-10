Em Porto Alegre-RS, Palmeiras supera Grêmio e assume a vice-liderança do Brasileirão

Em confronto direto pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Palmeiras se enfrentaram neste domingo (22), em Porto Alegre-RS, pela 30ª rodada da competição. Com gols de Moisés e Dudu (duas vezes), o Palmeiras venceu o tricolor gaúcho por 3 a 1, e conquistou mais um resultado positivo como visitante – já são nove partidas de invencibilidade jogando fora de casa.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o time de Alberto Valentim dominou o adversário na segunda etapa e marcou três vezes em 17 minutos, deixando os mandantes atordoados. Aos 33, Michel descontou para os donos da casa, mas não foi o suficiente para ameaçar o triunfo alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 53 pontos conquistados no Brasileirão e assumiu a segunda colocação na tabela, ultrapassando o próprio Grêmio. A equipe volta a campo na próxima semana, na segunda-feira (30), quando encara o Cruzeiro, no Allianz Parque, às 20h.

O jogo

Jogando em sua Arena, o Grêmio dominava a posse de bola no início da partida e explorava os lançamentos para seus atacantes pelos lados do campo. O Palmeiras buscava pressionar a saída de bola dos mandantes.

O primeiro lance de perigo foi tricolor: aos sete minutos de bola rolando, Arroyo foi lançado pela esquerda. O atacante carregou demais e deu tempo para Mayke, preciso, fazer o corte e impedir a finalização.

Não demorou muito para o Verdão conseguir igualar as ações do jogo. Aos 15, depois de boa troca de passes pela direita, Keno recebeu de Bruno Henrique e chutou forte de fora da área. A bola passou por cima do gol e saiu em tiro de meta.

Apesar do equilíbrio, o ataque alviverde era mais incisivo e produtivo. A meta de Paulo Victor era ameaçada com mais frequência do que a de Fernando Prass. Mesmo assim, não era uma partida de muitas finalizações. Aos 36, Everton driblou a defesa pela direita e ficou livre para chutar. O goleiro palmeirense, no entanto, estava atento e saiu bem para fechar o ângulo.

O Palmeiras ainda teve duas grandes chances de abrir o placar na Arena do Grêmio antes do fim da primeira etapa. Primeiro, Keno recebeu belo passe de Borja e bateu para a defesa de Paulo Victor. Poucos minutos depois, o colombiano recebeu na entrada da área e chutou colocado. A bola passou muito perto do ângulo, mas saiu pela linha de fundo.

Sem alterações, o Verdão voltou para o segundo tempo com a mesma atitude ofensiva. E não demorou muito para a objetividade palestrina dar resultado. Aos três minutos, Dudu arriscou chute de fora da área. A bola desviou em Marcelo Oliveira e entrou no canto direito. Com este gol, o atacante chegou a 21 tentos no Campeonato Brasileiro e se isolou como artilheiro alviverde na era dos pontos corridos, passando Marcinho e Juninho Paulista. (Grêmio 0x1 Palmeiras)

O Grêmio pareceu sentir o gol e o Palmeiras aproveitou para aumentar o ritmo. Aos oito, Keno caiu dentro da área e pediu pênalti, mas o árbitro Ricardo Marques Ribeiro não viu irregularidade no lance. Um minuto depois, em um contra-ataque fulminante, Dudu passou para Borja, que arrematou com força. O goleiro Paulo Victor espalmou e, no rebote, Moisés encheu o pé direito para ampliar o marcador. (Grêmio 0x2 Palmeiras)

Muito superior na etapa complementar, o Verdão buscava triangulações pelos lados do campo e envolvia o adversário. Aos 17, após bela troca de passes pela direita, Mayke cruzou na pequena área e Dudu apareceu para empurrar para o fundo da rede, marcando seu segundo gol na partida. (Grêmio 0 x 3 Palmeiras)

Aos 22, o técnico Alberto Valentim fez sua primeira alteração e colocou Thiago Santos na vaga de Bruno Henrique. Depois, Moisés sentiu e foi substituído por Raphael Veiga, aos 28, e Deyverson entrou no lugar de Borja, aos 32.

Após cobrança de falta de Luan, aos 33, a defesa palmeirense não conseguiu afastar e a bola sobrou para Michel, que descontou para o tricolor gaúcho. (Grêmio 1x3 Palmeiras)

Apesar do gol gremista, o Palmeiras correu poucos riscos nos últimos minutos de jogo. Os mandantes não conseguiram ameaçar a meta de Fernando Prass e o Verdão conquistou mais um resultado importante na briga pelas primeiras posições na tabela.

Com site oficial do Palmeiras