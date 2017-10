A Fifa divulgou a "seleção do ano" do prêmio "The Best". O elenco dos melhores da temporada é formado por Gianluigi Buffon (Juventus); Daniel Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Milan) e Marcelo (Real Madrid); Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) e Andrés Iniesta (Barcelona); Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Neymar (PSG).