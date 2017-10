Provável titular, Borja busca repetir feito alcançado em abril

Com Willian lesionado, o técnico Alberto Valentim deve escalar o centroavante Miguel Borja como titular diante do Grêmio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, a partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, o colombiano tentará marcar pela segunda partida consecutiva, feito que alcançou pela última vez em abril.

Contratado com status de estrela pelo Palmeiras, Borja estreou com gol diante da Ferroviária e, no jogo seguinte, contra o Red Bull, marcou o segundo. No último mês de abril, o colombiano repetiu o feito nos dois confrontos com o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Após um começo animador com a camisa do Palmeiras, Miguel Borja caiu expressivamente de rendimento. Ele passou em branco na Copa Libertadores e, no Campeonato Brasileiro, marcou apenas contra Vasco e Atlético-GO antes de iniciar um longo jejum.

O colombiano não balançou as redes entre os dias 22 de junho e 18 de outubro, completando 17 jogos em branco. Na noite da última quinta-feira, colocado no lugar do lesionado Willian contra a Ponte Preta, o colombiano encerrou o jejum em grande estilo após dar um chapéu no goleiro Aranha.

"Ficamos muito felizes pelo acontecido. É um cara que luta e trabalha diariamente conosco, então compramos a briga dele. Estava sendo criticado, mas todos já passaram por situações difíceis na vida. O Borja tem a nossa confiança para desempenhar o futebol que sabemos que é capaz", afirmou Edu Dracena, um dos líderes do elenco.

Com um edema na coxa direita, Willian deve perder os jogos contra Grêmio, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo, o que abre a possibilidade de Miguel Borja ganhar uma sequência como titular. Em Porto Alegre, ele tem a chance de marcar em duas partidas consecutivas pela primeira vez desde os duelos com o Novorizontino.

Com os mesmos 50 pontos ganhos, nove a menos que o líder Corinthians, Palmeiras e Grêmio brigam pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O duelo opõe os dois melhores ataques do torneio nacional, já que os alviverdes contabilizam 43 gols e os tricolores, 42.