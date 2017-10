Sport encerra preparação e Mena ressalta importância de duelo

O Sport finalizou os preparativos para o próximo jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Paranaense, neste sábado. O duelo é de extrema importância para os pernambucanos, que precisam dos três pontos para se distanciarem ainda mais da zona de rebaixamento da competição.

Os titulares do empate da equipe leonina com o Santos, na última rodada, ficaram no hotel, realizando atividades regenerativas musculares.

Enquanto isso, os atletas não envolvidos no confronto contra os santistas foram a campo e treinaram com bola. Além disso, também participaram de treinos físicos e técnicos. Entre os jogadores da atividade, estavam o volante Anselmo e o lateral Mena, que estavam suspensos, além de Samuel Xavier e Rogério, que saíram do banco de reservas na partida passada.

O jogador chileno, aliás, ressaltou a importância e dificuldade do duelo contra o Furacão e lamentou ter ficado de fora, já que foi convocado pela seleção chilena para a disputa das Eliminatórias. "Vai ser um jogo muito difícil, disputado, e que a gente precisa somar pontos para nos afastarmos da zona de rebaixamento. Com certeza será um jogo muito importante para nós", afirmou.

"Essas viagens e movimentações fazem a gente ficar meio que sem continuidade no time, nos treinos do professor. Mas estou aqui para ajudar, e dar o meu melhor para o time, como sempre faço", completou.