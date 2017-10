Ricciardo admite ter ficado surpreso com renovação de Verstappen

Daniel Ricciardo admitiu ter ficado surpreso com a extensão de contrato de Mex Verstappen com a Red Bull. Segundo o próprio piloto australiano, ele não esperava que seu companheiro de equipe fosse assinar um novo acordo com time austríaco tão cedo, já que possuía um vínculo válido até o final de 2019 - agora, o holandês de 20 anos tem compromisso com a Red Bull até 2020.

"Sei obviamente que Max está feliz na equipe, então não estou surpreso que ele queria permanecer com a equipe. Acho que o anúncio foi um pouco antes do que se esperava. Acho que o momento do anúncio foi a única surpresa. Para o Max, é bom que ele, sua equipe, seu empresário e seu pai estejam confiantes com a Red Bull, então isso é positivo para nós nos próximos anos e dá confiança ao time", disse Ricciardo.

Por conta dos altos e baixos nesta temporada, Max Verstappen era especulado em outras grandes equipes do grid. No entanto, com o anúncio da renovação de contrato do piloto, se espera que ele trilhe uma carreira de sucesso semelhante a de Sebastian Vettel, que foi tetracampeão mundial com a Red Bull antes de decidir sair.

Daniel Ricciardo, por sua vez, não está pensando em também estender seu atual vínculo com a Red Bull. O australiano possui contrato com a equipe austríaca até o final de 2018, e ele acredita que ainda há muito tempo antes de ele tomar uma decisão em relação ao futuro de sua carreira na Fórmula 1.

"Definitivamente continuo aqui até o final da próxima temporada. Poderia possivelmente ficar mais do que isso, mas não acho que será algo que será anunciado tão breve como foi anunciada renovação do Max. Mas não há nenhum motivo em especial, a única razão em particular acho que é o fato de ainda termos tempo suficiente para decidir. Não creio que precise ser uma decisão rápida no momento", completou o australiano.