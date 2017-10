Após 40 anos, Zé Maria vira guia de tour no estádio de Itaquera

Passado o aniversário da conquista de 1977, a mais celebrada da história do Corinthians, o clube segue exaltando os heróis do título paulista que encerrou um jejum de 22 anos e 8 meses sem títulos de grande expressão. Neste domingo, por exemplo, a celebração será com o lateral direito Zé Maria, capitão daquela conquista, que fará um longo tour pelo estádio de Itaquera.

Durante 110 minutos, 40 a mais que o habitual, os torcedores poderão conhecer os detalhes da arena na companhia do Super Zé, conhecido pela dedicação e raça durante todo o tempo que vestiu a camisa alvinegra. A visita será um misto de conhecimentos sobre a estrutura do estádio, além de histórias e curiosidades sobre a conquista, sua principal passagem na carreira.

"Aquele foi o momento mais importante da minha vida. Eu participei da Copa do Mundo de 1970, mas a com certeza a comemoração de 1977 foi inesquecível, dura até hoje. E vai ser bom reviver tudo isso com torcedores de todas as gerações", comentou o defensor.

O tour será realizado das 9h30 às 14h30 do domingo, com ingressos no valor de R$ 100. Fiel Torcedor adimplente tem 20% de desconto, e estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos tem direito à meia-entrada. Menores de três anos não pagam. Os ingressos para o passeio estão disponíveis no site www.tour.arenacorinthians.com.br, ou na bilheteria do Tour, no portão A do estádio.