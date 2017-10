Tite anuncia 25 nomes na penúltima convocação antes da Copa do Mundo

Nesta sexta-feira (20), o técnico da Seleção Brasileira, Tite, anunciou a penúltima lista de convocados antes da chamada final para a Copa do Mundo. A lista é para a disputa de dois amistosos, contra Japão (em Lille, na França) e contra a Inglaterra (no estádio de Wembley, em Londres), nos dias 10 e 14 de novembro, respectivamente.

Os principais destaques são para as voltas de Giuliano e Diego Souza, e para a nova chance dada a Diego, meia do Flamengo. O camisa 35 do rubro-negro carioca foi convocado na última lista do treinador, mas acabou cortado devido uma lesão muscular na coxa direita.

Depois desses amistosos, haverá apenas mais uma convocação antes do Mundial da Rússia, para os amistosos contra Rússia e Alemanha, em março de 2018.

Veja a lista divulgada pelo treinador

Goleiros

Éderson (Manchester City-ING)

Alisson (Roma-ITA)

Cássio (Corinthians)

Laterais

Daniel Alves (PSG-FRA)

Danilo (Manchester City-ING)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Zagueiros

Marquinhos (PSG-FRA)

Miranda (Internazionale-ITA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Jemerson (Mônaco-FRA)

Meias

Giuliano (Fenebahçe-TUR)

Philippe Coutinho (Liverpool-ING)

Renato Augusto (Beijing Guoan-CHI)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Diego (Flamengo)

Paulinho (Barcelona-ESP)

Willian (Chelsea-ING)

Atacantes

Neymar (PSG-FRA)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Douglas Costa (Juventus-ITA)

Taison (Shaktar Donetsk-UCR)

Diego Souza (Sport)