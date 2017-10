Sem novidades, Tite convoca Brasil para amistosos

O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou nesta sexta-feira (20) os 25 jogadores convocados para os dois últimos amistosos de 2017, contra Japão e Inglaterra.

A lista não apresenta nenhuma novidade, uma vez que os 25 atletas já haviam sido chamados anteriormente. Os destaques são as voltas de Diego Souza, do Sport, Giuliano, do Fenerbahçe, Diego, do Flamengo, e Taison, do Shakhtar.

O Brasil enfrentará a seleção japonesa em 10 de novembro, em Lille, na França. Já o duelo contra os ingleses será no estádio de Wembley, em Londres, no dia 14 do mesmo mês.

A última convocação de Tite antes da Copa do Mundo será em março de 2018, para os jogos contra a Rússia e Alemanha.

Confira a lista

Goleiros: Alisson (Roma), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City).

Defensores: Daniel Alves (PSG), Danilo (Manchester City), Marcelo (Real Madrid), Alex Sandro (Juventus), Miranda (Inter de Milão), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG) e Jemerson (Monaco).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Diego (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Fenerbahçe), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Willian (Chelsea).

Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Diego Souza (Sport), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Taison (Shakhtar).