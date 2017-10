Levir Culpi não resiste à pressão e é demitido do Santos

Levir Culpi não é mais técnico do Santos. Após o empate em 1 a 1 com o Sport, nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Peixe se reuniu na manhã desta sexta e optou pela saída do treinador.

O comandante só será informado oficialmente da demissão quando chegar no CT Rei Pelé e se reunir com o presidente Modesto Roma Júnior.

Mesmo ocupando a quarta colocação do Brasileirão e ainda sonhando com o título, a diretoria santista não estava satisfeita com o futebol apresentado pela equipe. Faltando apenas nove jogos para o término do Brasileirão, o Santos será comandado pelo interino Elano nas últimas rodadas.

Os nomes de Vagner Mancini, do Vitória, Fabiano Soares, do Atlético-PR, e Roger, sem clube, são os que mais agradam a atual diretoria. Porém, por conta das eleições presidenciais, que acontecem em dezembro, os santistas só irão em busca de um novo técnico após o fim da competição nacional.

No Santos desde o dia 12 junho, Levir Culpi comandou a equipe em 29 jogos (13 vitórias, 12 empates e 4 derrotas), tendo um aproveitamento de 58,6%.