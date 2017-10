Kane revela admiração por Cristiano Ronaldo: "Um grande exemplo"

Depois de um grande jogo pela Liga dos Campeões, Harry Kane foi aos microfones e declarou ser um grande fã de Cristiano Ronaldo. Assim como o português, o atacante do Tottenham foi determinante para o empate com o Real Madrid e os dois atletas trocaram as camisas após o confronto. Em entrevista na zona mista, o inglês revelou que tomou a iniciativa de pedir ao camisa sete e prometeu deixar o manto exposto.

"Fui até o Cristiano Ronaldo e pedi a sua camisa. Ele é um grande exemplo para mim e alguém que sempre segui desde criança. Dei-lhe a minha e dissemos que nos vemos em breve. Foi uma grande noite para nós, tanto pelo jogo quanto pelo final da partida. Agora vou enquadrar a camisa dele em casa", disse Harry Kane em declarações ao inglês Daily Mail .

Perguntado sobre a atuação do time, Kane se mostrou muito orgulhoso com o futebol apresentado e afirmou ver o time em constante evolução. "O duelo era muito importante e acredito que fomos muito bem durante os 90 minutos. Há alguns anos atrás jogávamos apenas a Liga Europa e, agora, estamos fazendo performances como essa, contra o melhor time do mundo", completou o atacante autor de cinco gols em três jogos.

Com o empate no Santiago Bernabéu, o Tottenham segue dividindo a liderança do grupo H com os merengues. As outras duas equipes que compõem a chave, Borussia Dortmund e Apoel, não saíram do empate e deixaram a situação dos adversários mais tranquila em busca da classificação.