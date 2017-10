Jogador italiano é suspenso por urinar para torcida

O meio-campista Giovanni Liberti, do Turris Calcio, foi expulso de campo por causa de uma atitude inusitada durante a partida entre sua equipe e o Sarnese pela Série D do futebol italiano.

Liberti estava se aquecendo no banco de reservas de seu time quando, inesperadamente, abaixou o calção, urinou em direção dos torcedores do clube adversário e fez gestos obscenos com seu órgão genital.

A atitude revoltou a torcida do Sarnese, que exigiu a expulsão do meio-campista, confirmada pelo árbitro do jogo. O caso foi parar na justiça desportiva, e Liberti ainda pegou uma suspensão de cinco partidas.

O presidente do Turris, Antonio Colantonio, recorrerá da decisão, alegando que seu jogador estava "bebendo água" e "ajeitando a camisa para dentro do short".