Corinthians empata com o Grêmio e mantém liderança de nove pontos na série A

O Corinthians manteve a vantagem de nove pontos sobre o Grêmio, na liderança da série A do Campeonato Brasileiro, ao empatar no seu estádio, em São Paulo, com o time gaúcho por 0 a 0 na noite desta quarta-feira (18).

Na parte de baixo da tabela, o clássico tricolor entre Fluminense e São Paulo terminou com a vitória do time carioca por 3x1, resultado que levou a equipe das Laranjeiras a saltar do 12º ao 10º lugar, distanciando-se sete posições da zona de rebaixamento, enquanto os paulistas caíram do 13º para o 14º, ficando a apenas duas posições do Z4, podendo ainda ser ultrapassados por times que jogam nesta quinta-feira (19).

Nos outros jogos da noite, os resultados foram: Coritiba 1x0 Cruzeiro; Atlético GO 0x1 Vasco; Atlético MG 2x3 Chapecoense; e Avaí 0x0 Botafogo. Nesta quinta-feira, a rodada será completada com os jogos Palmeiras x Ponte Preta; Vitória x Atlético PR; Flamengo x Bahia e Sport x Santos.

A classificação é a seguinte: 1º, Corinthians (59 pontos); 2º, Grêmio, 50; 3º Santos, 49; 4º, Palmeiras (47); 5º, Cruzeiro (47); 6º, Botafogo (44); 7º, Flamengo (43); 8º, Vasco (42); 9º, Atlético MG (38); 10º, Fluminense (38); 11º, Chapecoense (35); 12º, Bahia (35); 13º, Atlético PR (35); 14º, São Paulo (34); 15º, Sport (34); 16º, Vitória (33); 17º, Ponte Preta (32); 18º, Coritiba (31); 19º, Avaí (31); e 20º, Atlético GO (26).