Com planejamento jogo a jogo, Fluminense foge de empolgação

A vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo foi a segunda consecutiva doFluminense no Campeonato Brasileiro. O time agora chegou aos 38 pontos e deixou a zona de rebaixamento um pouco mais distante. Porém, tem torcedor que já mira a parte de cima da tabela de classificação e projeta até mesmo a luta por uma vaga na Copa Libertadores. Normal, pois o equilíbrio deste Brasileirão é enorme. Mas os tricolores preferem um discurso mais conservador, que passa por pensar somente na próxima partida.

"A nossa expectativa gira em torno sempre de ganhar o próximo jogo, pois sabemos que o Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. Da mesma maneira que a gente não pode considerar o risco de rebaixamento descartado por conta de pontuação, não podemos também considerar impossível de chegar no primeiro pelotão. O que mais importa em um momento como esse é trabalhar jogo a jogo e projetar apenas o próximo, que sempre vai ser considerado o mais complicado", disse o lateral-direito Lucas.

O atacante Marcos Júnior pensa de maneira parecida.

"O Fluminense não conseguiu atingir seus objetivos na temporada apenas porque ganhou dois jogos consecutivos. Quando essas vitórias não vieram e a gente estava bem mais perto da parte de baixo, não nos desesperamos, pois sempre confiamos na força do trabalho. Não vai ser agora que vamos vibrar em excesso ou fazer diversos planejamentos, pois o fundamental nesses casos é pensar o jogo a jogo", disse o atacante.

Se a ordem é projetar apenas o próximo compromisso, Abel Braga já está de olho no duelo contra a Chapecoense neste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Como o trabalho desta quinta-feira foi apenas regenerativo, o time que vai a campo será definido no treino desta sexta-feira. O volante Wendel, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, volta a ficar à disposição. O treinador pode promover algumas mudanças para preservar alguns atletas de olho no clássico contra o Flamengo na próxima quarta-feira, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Porém, a delicada situação no Brasileirão impede a escalação de uma formação toda reserva. A viagem da delegação para Santa Catarina acontecerá apenas no sábado pela manhã.