Balotelli marca, mas Lazio vence Nice de virada na Liga Europa

Em partida realizada no Allianz Riviera, na França, a Lazio derrotou o Nice de virada por 3 a 1 nesta quinta-feira (19) durante a terceira rodada do grupo K da Liga Europa.

Com o resultado, o time italiano soma nove pontos e mantém 100% de aproveitamento na liderança da chave, enquanto que os franceses aparecem na segunda colocação com seis pontos. Já Vitesse-HOL e Zulte-Waregem-BEL têm apenas um ponto ganho.

O Nice abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo com um gol do italiano Mario Balotelli. No entanto, a Lazio empatou um minuto depois com o equatoriano Caicedo.

Em uma partida equilibrada, os italianos conseguiram a virada aos 10 minutos da segunda etapa com Milinkovic-Savic, que fechou o placar de 3 a 1 pouco antes do apito final.

Os dois times voltarão a se enfrentar pela quarta rodada do grupo no dia 2 de novembro no estádio Olímpico de Roma, na Itália.