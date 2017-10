LeBron supera Irving e Cavs batem Celtics na abertura da NBA

Logo no jogo de abertura da temporada da NBA, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics reeditaram a última final da Conferência Leste. E como no ano passado, os Cavs acabaram com a vitória. Com um final de jogo eletrizante, os donos da casa triunfaram por 102 a 99 graças a mais uma partida memorável de LeBron James. Com 29 pontos, 16 rebotes e nove assistências, o camisa 23 liderou a virada no placar nos últimos dois minutos do jogo.

O confronto desta noite, além de colocar frente a frente duas tradicionais franquias da competição, também marcou um importante reencontro. Contratado pelos Celtics nesta temporada, Kyrie Irving jogou pela primeira vez em Ohio depois de deixar a equipe com a qual conquistou um anel de campeão e chegou a quatro finais. O armador teve atuação de destaque com 22 pontos, dois a menos que o cestinha de sua equipe, Jaylen Brown, mas foi quem mais deu assistências no jogo: 10 ao todo.

No primeiro quarto, os atuais vice-campeões do torneio enfrentaram uma equipe completamente abalada. Quando o cronômetro indicava seis minutos, outro jogador trazido recentemente, o ala Gordon Hayward torceu fortemente o tornozelo esquerdo, caindo de mau jeito depois de uma disputa de bola dentro do garrafão. Os jogadores de ambas as equipes ficaram visivelmente estarrecidos e a partida foi interrompida por alguns minutos.

Ainda durante o confronto, Hayward foi avaliado previamente pelos médicos presentes na Quicken Loans Arena e teve uma fratura diagnosticada. Depois dos primeiros atendimentos, ele foi transferido de ambulância para um hospital próximo ao local. Seu retorno ás quadras deve demorar de três a seis meses.

Depois do incidente, os Cavs contaram com um verdadeiro show de J. R. Smith e LeBron James para abrirem uma confortável vantagem ainda no primeiro período. O ala-armador anotou seis pontos, enquanto o consagrado ala-pivô marcou quatro e pegou quatro rebotes, selando o 29 a 19 no placar.

No segundo quarto, o panorama da partida não mudou. A equipe soube administrar sua vantagem sem grandes dificuldades e, com nova vitória parcial por 25 a 19, foi para intervalo sob aplausos de seus torcedores.

Foi no terceiro quarto que o Boston Celtics resolveu enfim entrar no jogo. Tendo de correr atrás do prejuízo, os visitantes foram diminuindo a diferença pouco a pouco enquanto LeBron James descansava. Faltando apenas 10 segundos, Marcus Smart, enfim, colocou o Boston na frente: 71 a 69. Na saída rápida, porém, Rose arriscou de três sob o som do fim do quarto e levantou o ginásio com uma linda cesta. Vitória parcial dos visitantes por 33 a 18, mas Cleveland ainda frente.

Como não podia deixar de ser, o último quarto do jogo foi eletrizante. Com James de volta pelos Cavs e Irving mais ligado do que nunca pelo Celtics, os dois times passaram a se alternar da dianteira do placar, que também por muitos momentos esteve igual.

Apesar do equilíbrio e de toda a pressão, o Boston Celtics ficou mais perto da vitória do que os rivais até os minutos finais. Aí pesou o fator LeBron James. O astro dos Cavs chamou a responsabilidade nos dois últimos minutos e comandou uma virada incrível da sua equipe. No fim, Irving teve a chance de empatar, mas errou o lance de três e o placar foi encerrado em 102 a 99.