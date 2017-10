Goiânia começa a receber 4,7 mil atletas que disputarão Jogos Universitários

Começaram a chegar nesta quarta-feira (18) a Goiânia os 4,7 mil atletas que participarão dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que serão abertos nesta quinta-feira (19) no Ginásio Rio Vermelho. Os atletas que desembarcam na cidade agora disputam modalidades individuais, basquete de 3x3 e vôlei de praia.

A segunda fase da competição começa no dia 23, e terá as seleções de futsal, basquete, handebol e vôlei, representando universidades de todas as unidades da federação. A expectativa da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) é que o número de participantes atinja o recorde de 7 mil pessoas na edição deste ano, o que inclui técnicos e árbitros.

Na tarde desta terça-feira (17), a CBDU realizou o primeiro treinamento de voluntários e formou 300 pessoas que vão atuar no evento, que chega em 2017 à 65ª edição.

Economia

Os atletas ficam hospedados em hotéis da cidade por conta da CBDU, e a estimativa dos organizadores do evento é que os JUBs injetem R$ 10,5 milhões na economia de Goiás. Apoiada pelo Ministério do Esporte, a CBDU investirá cerca de R$ 6 milhões na cidade, sendo 60% em hospedagem e alimentação, 25% em materiais, equipamentos e outras despesas da parte técnica e competição e 15% em recursos humanos e encargos.

O governo de Goiás e as prefeituras de Trindade e Goiânia investirão nas praças esportivas, infraestrutura local, transporte interno e cerimônia de abertura, enquanto as federações universitárias estaduais desembolsarão R$ 1,5 milhão, que envolvem os gastos com ônibus, uniformes e outras despesas das delegações.