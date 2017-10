Em menos de um mês, Oswaldo devolve confiança e recupera estrelas no Galo

Na chegada do técnico Oswaldo de Oliveira alguns objetivos eram muito claros: todos em torno de confiança. Parte disso para a torcida, outra para o elenco e alguns jogadores em especial.

E o trabalho começou muito bem feito. Oswaldo ainda não perdeu comandando o Atlético. Foram duas vitórias e um empate pelo Campeonato Brasileiro e um empate no tempo normal na Primeira Liga.

A confiança do torcedor atleticano voltou. Antes jogos no Independência - casa que o Atlético virou quase imbatível - eram um tormento para os alvinegros. A vitória contra o São Paulo, na última semana, mostrou que isso acabou, com a equipe fazendo uma boa apresentação.

O grande trabalho, no entanto, foi recuperar estrelas. Robinho, com Rogério Micale, era reserva. Hoje voltou a ser titular incontestável. Os gols da vitória sobre o Atlético-PR foram dele, além de jogar bem.

No último fim de semana, no empate contra o Sport, foi a vez de Fred. O jogador estava há bastante tempo sem marcar um tento e desencantou, algo que foi considerado a grande vitória. "Essa foi nossa grande vitória. É devolver a confiança para este jogador. Ele estava precisando disso e agora tenho certeza que vai fluir melhor", destacou.

O Galo volta aos treinamentos nesta terça-feira, na Cidade do Galo, e nesta quarta enfrenta a Chapecoense, no Independência.