Willian vê "oportunidade da vida" de Valentim e quer dar respaldo

Diante do Atlético-GO, na estreia de Alberto Valentim como técnico interino, Willian marcou seu 17º gol com a camisa do Palmeiras na temporada. Animado pelo início de trabalho do auxiliar, o artilheiro alviverde no ano deseja oferecer condições para o sucesso da empreitada.

Com o desejo de virar técnico, Alberto Valentim chegou a deixar o Palmeiras no final do ano passado para comandar o Red Bull no último Campeonato Paulista. Em junho, após cerca de um mês de estágio na Udinese e na Roma, retornou à comissão técnica permanente do clube alviverde.

"Acredito que é a oportunidade da vida dele, então temos que dar um respaldo bacana", afirmou Willian. "Precisamos dar sequência na competição com o Alberto, que é um grande treinador. Que possamos nos fortalecer cada vez mais para alcançar nossos objetivos", declarou.

Desde 2014, ano em que foi contratado pelo Palmeiras, Alberto Valentim assumiu como interino após as saídas de Gilson Kleina, Ricardo Gareca, Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira e Cuca. No total, ele acumula um retrospecto de sete triunfos, um empate e três derrotas.

"Fico feliz pela vitória, pela entrega de todos e que possamos ter uma sequência positiva agora dentro da competição", afirmou Willian após o resultado alcançado no Estádio Olímpico, com o cuidado de agradecer ao técnico Cuca pelo trabalho desenvolvido desde maio.

"É claro que nunca é bom quando sai um treinador. Sou muito grato pelo trabalho que ele fez, pela confiança que deu a mim e a meus companheiros. Infelizmente, não conseguimos ter a arrancada que o próprio Cuca tinha planejado. Faz parte do futebol", lamentou.

Com 47 pontos ganhos, 11 a menos que o líder Corinthians, o Palmeiras figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 29ª rodada do torneio nacional, às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o time alviverde pega a Ponte Preta, no Pacaembu.