Gabigol celebra golaço pelo Benfica: "Que seja o primeiro de muitos"

O primeiro gol com a camisa do Benfica não poderia ter acontecido de melhor maneira para o atacante Gabigol. No último fim de semana, o camisa 11 fez um golaço por cobertura e garantiu a vitória sobre o Olhanense por 1 a 0, pela Taça da Liga portuguesa, um dos torneios nacionais que os Encarnados disputam nesta atual temporada.

Feliz com o feito, o brasileiro espera manter esse bom momento nos próximos jogos do Benfica. Na próxima quarta-feira, no Estádio da Luz, os Encarnados enfrentarão o Manchester United, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e precisam vencer para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase do principal torneio do futebol europeu.

"Foi um gol muito importante para mim e também para todo o time. Que seja o primeiro de muitos. Foi um belo gol, treinamos muito durante a semana e o importante foi conquistar a vitória", ressaltou Gabigol, que destacou o bom passe de Pizzi no lance.

Emprestado pela Inter de Milão , Gabigol chegou ao Benfica nesta temporada. Desde então, o atacante disputou quatro jogos e marcou um gol. A estreia foi justamente na Liga dos Campeões, na partida diante do CSKA Moscou, em Portugal.