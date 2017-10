Com 3 de Icardi,Inter bate Milan e segue invicto no Italiano

Com três gols do atacante Mauro Icardi, a Inter de Milão derrotou o Milan por 3 a 2, e manteve a equipe nerazzurri viva na perseguição pela ponta da tabela. No entanto, o resultado aumentou a pressão no clube rossonero.

Invicta no Campeonato Italiano, a Internazionale chegou aos 24 pontos e está a dois pontos atrás do líder Napoli. Por outro lado, o Milan perdeu seu terceiro jogo consecutivo e está em 10º com 12 pontos.

A estrela de Icardi começou a brilhar aos 28 minutos da primeira etapa, ao abrir o placar após aproveitar o cruzamento de Antonio Candreva. No segundo tempo, Suso empatou para o Milan, após chute de fora da área. Icardi voltou a balançar as redes no segundo tempo, concluindo a gol o cruzamento de Ivan Perisic. O insistente Milan empatou novamente, com um gol contra do goleiro Handanovic, que se enrolou com a bola após a defesa. No entanto, o argentino estava com tudo e fez seu terceiro gol, nos últimos minutos, em cobrança de pênalti. (ANSA)