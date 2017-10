Zé Ricardo ressalta empenho do Vasco contra o Botafogo

O Vasco conquistou uma importante vitória sobre o Botafogo na noite deste sábado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há poucas rodadas, a equipe de São Januário flertava com a zona do rebaixamento, e agora já sonha com a possibilidade de conseguir uma vaga na Libertadores de 2018. O time terminou o dia em oitavo lugar na classificação, com 39 pontos.

Após o triunfo por 1 a 0 no Maracanã, em duelo que marcou o retorno da torcida nos jogos do time, o técnico Zé Ricardo destacou o empenho do grupo na busca pelo resultado.

"O que realmente marcou esse jogo foi o empenho do nosso grupo, que desde o início no aquecimento, na preleção, no hotel, estava muito mobilizado para fazer grande partida", afirmou na entrevista coletiva após o confronto

Entretanto, o treinador confessa que o jogo ficou longe de ser brilhante, situação que deve ser analisada por todo o elenco e comissão técnica para o futuro do Campeonato Brasileiro. "Se não foi uma partida tecnicamente agradável, concordo, foi um jogo muito disputado,", emendou.