Técnico mantém cautela sobre futuro do Vasco no Brasileiro

A vitória no clássico contra o Botafogo reforça a esperança do Vasco em brigar até por uma vaga na Libertadores através do Brasileirão. No entanto, sobre as possibilidades futuras na competição, o treinador Zé Ricardo se mantém cauteloso e evita fazer projeções.

"É muito difícil. Todos os jogos têm um grau de dificuldade muito grande. O importante é pensar jogo a jogo. Dois, três jogos com vitória te jogam para cima. Como a tabela está muito justa, a gente acaba sonhando com isso também", disse.

O Vasco terminou o sábado na oitava colocação na classificação do Brasileiro. O time de São Januário soma 39 pontos. O Brasileirão reserva seis vagas na Libertadores, porém o G6 pode virar G7 se o Cruzeiro - campeão da Copa do Brasil - permanecer entre os melhores.

Quem também pode ajudar o Vasco é o rival Flamengo. Se vencer a Sul-Americana, o Rubro-Negro conquistaria uma vaga na Libertadores e seria um concorrente a menos nesta disputa pelo Campeonato Brasileiro.

O elenco vascaíno recebeu folga neste domingo e se reapresenta na segunda-feira, quando iniciará a preparação para enfrentar o Atlético Goianiense, fora de casa, na quarta-feira, pelo Brasileirão.