Sharapova bate Sabalenka e conquista 1º título após doping

Maria Sharapova encerrou uma seca de dois anos e meio de títulos e venceu, neste domingo, o seu primeiro torneio desde que voltou de suspensão de doping. A russa bateu Aryna Sabalenka na decisão do WTA de Tianjin por sets diretos, com parciais de 7/5 e 7/6 (10/8), em pouco mais de duas horas.

Além do seu primeiro título após gancho de 15 meses, a ex-número 1 do mundo irá subir 29 posições no ranking, deixando a 89ª colocação para a assumir o 57º lugar. O próximo torneio dela será no seu país natal, em Moscou.

A partida começou com as duas tenistas sendo quebradas. No quarto game, a bielorrussa voltou a levar a melhor no serviço de Sharapova e conseguiu abrir 4 a 1. No entanto, a russa devolveu a quebra no sétimo game. O set terminou com a campeã vencendo os últimos três games.

Assim como na primeira parcial, a tenista de 19 anos teve um bom começo e abriu 3 a 0 e depois 5 a 1. Apesar da situação adversa, a ex-número 1 do mundo, que entrou no torneio como convidada, conseguiu vencer cinco games seguidos com três quebras. A reação parou quando Sharapova voltou a perder um game de saque. Com isso, o confronto foi para o tie-break. Após desperdiçar quatro match points, a russa fechou a partida.