Pirelli ajudará prefeitura de SP a buscar investidores para Interlagos

A Pirelli informou neste sábado (14) que assinou um protocolo de intenções com o prefeito de São Paulo, João Doria, para dar apoio à gestão municipal no projeto de desenvolvimento do Autódromo de Interlagos. Em um comunicado, a empresa afirmou que ajudará a Prefeitura com pesquisas tecnológicas e know-how na F1, e até na busca de investidores internacionais para o leilão de privatização do circuito.

Mas a fabricante italiana de pneus não deve participar, de fato, da concorrência. A empresa alegou que o investimento não se enquadra em seu "core business".

Doria esteve em Milão entre a última quinta-feira (12) e ontem (14). Em coletiva de imprensa, o prefeito tinha confirmado o interesse da Pirelli em concorrer ao leilão, o que gerou boatos no mercado. Mas, após uma reunião com o CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, na manhã de ontem, o tucano ressaltou que a empresa apoiaria apenas de modo indireto o projeto.

Além do Autódromo de Interlagos, a Pirelli anunciou no mesmo comunicado de hoje que seguirá com a restauração da Praça Cidade de Milão, em São Paulo, cuja reinauguração está prevista para 26 de novembro.

A companhia italiana também atuará com a Prefeitura no projeto "Trabalho Novo", para o desenvolvimento de um centro de treinamento para formação profissional em zonas carentes da cidade.