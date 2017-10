Novo estádio do Tottenham não deve ficar pronto na data prevista

As obras do novo White Hart Lane, estádio do Tottenham, estavam previstas para se encerrarem antes da temporada que vem, que se inicia em agosto de 2018. Porém, como informa o jornal britânico Mirror, o time britânico não deve voltar a atuar tão cedo em casa, já que a construção provavelmente não se concluirá no prazo estipulado.

As previsões mais otimistas dentro do clube estariam apontando para que a nova casa do time londrino esteja pronta até o dia 10 de setembro de 2018, o que seria um mês após o início de temporada. Enquanto isto, Harry Kane e companhia continuarão mandando suas partidas no Estádio de Wembley.

O Tottenham entra em campo neste meio de semana, quarta-feira, em duelo importante da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipe vai ao Santiago Bernabéu enfrentar o Real Madrid, em duelo que coloca frente a frente os dois primeiros colocados do Grupo H, ambos com seis pontos ganhos.