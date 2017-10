Mourinho assegura que não vai encerrar a carreira no Manchester United

Aos 54 anos de idade, o técnico José Mourinho afirmou, em entrevista ao canal francês TF1, que sua carreira ainda não está próxima de se encerrar. Tampouco será o Manchester United o último time a ser comandado pelo português, que diz ainda não saber qual rumo será tomado quando sua passagem pelo Old Trafford acabar.

"A única coisa que posso dizer é que sou um treinador com preocupações, com ambições e com vontade de viver novas experiências. Tenho a certeza de que não vou acabar a carreira no Manchester United", assegurou.

Questionado a respeito do interesse em dirigir o Paris Saint-Germain, Mourinho não desmente a possibilidade. "No outro dia, o meu filho, que mora em Londres, foi a Paris ver um jogo. E não vem a Manchester ver o United. Paris tem algo especial… Magia, juventude, qualidade. É fantástico", admitiu.

Por mais que o português talvez não queira, de fato, encerrar a carreira nos Diabos Vermelhos, recentemente se especulou na imprensa britânica que o clube de Manchester já está preparando uma proposta de renovação para o treinador. Para além de um aumento salarial, que inflaria ainda mais os bolsos de Mou, o vínculo se estenderia por mais cinco anos.